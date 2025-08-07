Perindo Sulsel Konsolidasikan 24 DPD, Nurdin Abdullah Serukan Penguatan Kerja Kolektif Hadapi Agenda Strategis

MAKASSAR – Ketua Dewan Pakar DPP Partai Perindo Nurdin Abdullah menegaskan pentingnya membangun semangat kerja kolektif di internal partai dalam menghadapi agenda strategis ke depan. Hal itu disampaikannya saat konsolidasi dengan DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Rabu 6 Agustus 2025.

“Saya senang bisa hadir dan bersilaturahmi langsung dengan kader-kader Partai Perindo di Sulsel. Semoga kebersamaan ini menjadi langkah awal untuk semakin memperkuat semangat kerja kolektif kita di seluruh daerah,” ungkapnya.

Kehadiran mantan Gubernur Sulsel ini disambut hangat Plt Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, yang menyebut momentum ini sebagai penyegar semangat bagi seluruh pengurus dan kader.

“Kehadiran Prof. Nurdin Abdullah menjadi semangat baru bagi kami di Sulsel. Ini momentum untuk mempererat soliditas kader dan meneguhkan komitmen kebersamaan dalam membesarkan Partai Perindo ke depan,” katanya.

Acara yang digelar di markas DPW Partai Perindo Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, ini dihadiri jajaran pengurus DPW, DPD dan kader dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Suasana berlangsung akrab, namun sarat konsolidasi strategis untuk menguatkan infrastruktur politik partai yang dikenal dengan Partai Kita ini.

“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur dan mempercepat perkembangan Partai Perindo di Sulsel," ujar Ketua Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator DPP Partai Perindo Gardian Muhammad yang turut hadir pada konsolidasi tersebut.

Ia mengatakan, antusiasme masyarakat Sulsel yang begitu besar atas bergabungnya Nurdin menunjukkan optimisme baru terhadap arah perjuangan Partai Perindo.