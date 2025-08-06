Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Legislator Perindo Willem Assem: UMKM Harus Jadi Prioritas Pembangunan Papua Barat Daya

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |21:22 WIB
Legislator Perindo Willem Assem: UMKM Harus Jadi Prioritas Pembangunan Papua Barat Daya
Legislator Perindo Willem Assem bersama warga (foto: dok ist)
A
A
A

MAYBRAT – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian lebih dan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. 

Hal ini ditegaskan oleh legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Willem Assem, usai melaksanakan Reses II Tahun 2025 di Distrik Ayamaru dan Aifat Timur Raya, Kabupaten Maybrat.

Saat berdialog hangat dengan kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa, anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya ini menerima beragam aspirasi.

Mulai dari kebutuhan akan jalan dan jembatan yang layak, air bersih, hingga listrik. Namun, satu hal yang terus berulang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan akan dukungan nyata terhadap UMKM.

“UMKM ini rata-rata bergerak di usaha kecil, jadi mereka sangat membutuhkan fasilitas. Bantuan peralatan seperti lapak untuk jualan pinang, pasar rakyat, hingga modal usaha dan pembinaan,” ungkap Willem Assem yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya, Rabu (6/8/2025).

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi terkait UMKM bukan baru kali ini muncul. Pada reses sebelumnya, aspirasi serupa juga disuarakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM sangat membutuhkan perhatian dan penguatan, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.

“Sudah saya dorong ke pemerintah, tetapi memang tidak mudah untuk cepat direalisasikan, harus menunggu tahun anggaran,” tuturnya.

 

