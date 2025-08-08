Partai Perindo NTT Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah untuk Bangun Manggarai Timur Makmur dan Sejahtera

MANGGARAI TIMUR - Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) Simson Lawa menegaskan komitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini ditegaskannya dalam silaturahmi dengan Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, Senin lalu.

“Silaturahmi ini adalah langkah strategis Partai Perindo sebagai salah satu pengusung kepala daerah terpilih. Kami ingin aktif memberi masukan dan arah pembangunan melalui dua anggota legislatif yang kami miliki di daerah ini,” ujar Simson Lawa, Jumat (8/8/2025).

Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, hingga pengembangan Manggarai Timur sebagai destinasi wisata. Selain itu, dorongan menjadikan kabupaten ini sebagai pusat ekonomi baru di daratan Flores.

"Kami mendukung rencana pembangunan Pemda Manggarai Timur seperti pembangunan jalan dan wacana menjadikan Manggarai Timur sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi baru di daratan Flores," katanya.

Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, lanjut Simson, mendorong agar seluruh rencana pembangunan Pemda Manggarai Timur disusun dalam narasi yang baik dan dikomunikasikan secara masif agar mendapat perhatian luas dari para pemangku kepentingan.

"Kami mendorong Pak Wakil Bupati agar beliau terus mendukung Bupati secara penuh, baik secara pemikiran maupun aksi nyata. Kami harap kolaborasi kepemimpinan ini bisa mempercepat tercapainya Manggarai Timur yang adil, makmur dan sejahtera," tutur Simson.