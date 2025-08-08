Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo NTT Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah untuk Bangun Manggarai Timur Makmur dan Sejahtera

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |19:00 WIB
Partai Perindo NTT Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah untuk Bangun Manggarai Timur Makmur dan Sejahtera
Pengurus DPW Partai Perindo NTT silaturahmi dengan Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, Senin (4/8/2025). (Foto: Partai Perindo).
A
A
A

MANGGARAI TIMUR - Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) Simson Lawa menegaskan komitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini ditegaskannya dalam silaturahmi dengan Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, Senin lalu.

“Silaturahmi ini adalah langkah strategis Partai Perindo sebagai salah satu pengusung kepala daerah terpilih. Kami ingin aktif memberi masukan dan arah pembangunan melalui dua anggota legislatif yang kami miliki di daerah ini,” ujar Simson Lawa, Jumat (8/8/2025).

Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, hingga pengembangan Manggarai Timur sebagai destinasi wisata. Selain itu, dorongan menjadikan kabupaten ini sebagai pusat ekonomi baru di daratan Flores.

"Kami mendukung rencana pembangunan Pemda Manggarai Timur seperti pembangunan jalan dan wacana menjadikan Manggarai Timur sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi baru di daratan Flores," katanya.

Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, lanjut Simson, mendorong agar seluruh rencana pembangunan Pemda Manggarai Timur disusun dalam narasi yang baik dan dikomunikasikan secara masif agar mendapat perhatian luas dari para pemangku kepentingan. 

"Kami mendorong Pak Wakil Bupati agar beliau terus mendukung Bupati secara penuh, baik secara pemikiran maupun aksi nyata. Kami harap kolaborasi kepemimpinan ini bisa mempercepat tercapainya Manggarai Timur yang adil, makmur dan sejahtera," tutur Simson. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement