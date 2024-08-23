Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Sebut Drone Rusia Bunuh Dua Warga Sipil di Daerah Perbatasan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |07:08 WIB
Ukraina Sebut Drone Rusia Bunuh Dua Warga Sipil di Daerah Perbatasan
Serangan drone Rusia menewaskan dua warga sipil dan melukai beberapa orang di wilayah Sumy, Ukraina (Foto: AP)
A
A
A

KYIV - Serangan drone Rusia menewaskan dua warga sipil dan melukai beberapa orang pada Kamis (22/8/2024) di wilayah Sumy, Ukraina, di perbatasan dengan Rusia. Wilayah Sumy bertetangga dengan wilayah Kursk Rusia, tempat pasukan Ukraina telah melancarkan serangan sejak awal bulan ini.

Militer Ukraina mengatakan pasukannya telah diserang Rusia berkali-kali pada Selasa (20/8/2024) di garis depan Toretsk dan Pokrovsk di Ukraina timur. Dalam sebuah pernyataan, militer mengatakan pasukan Rusia menyerang posisi Ukraina di sekitar Toretsk, termasuk pemukiman Niu-York, tetapi tidak mengatakan apa hasil pertempuran itu.

Sebelumnya, Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai Niu-York, tetapi Reuters tidak dapat memverifikasinya secara independen. Militer Ukraina mengatakan garis depan Pokrovsk adalah tempat Rusia memusatkan serangan utamanya. Dilaporkan pasukannya telah menangkis 49 serangan Rusia pada Selasa (20/8/2024), dan 13 bentrokan lainnya masih berlangsung.

Dalam sebuah pernyataan, militer mengatakan pasukan Rusia menyerang pertahanan Ukraina sebanyak 21 kali selama Senin (19/8/2024) di wilayah Toretsk, dengan beberapa serangan masih berlangsung hingga malam hari.

Sementara itu, tentara Rusia tengah berjuang untuk menahan serangan Ukraina yang berani dan ambisius yang sejauh ini telah merebut sekitar 483 mil persegi wilayah, bersama dengan 92 permukiman. Ukraina telah berusaha untuk menekan serangannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan serangannya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
