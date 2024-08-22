3 Senjata Tentara Belarusia yang Ditempatkan di Perbatasan Ukraina

Belarusia telah mengerahkan pesawat dan pasukan pertahanan udara ke perbatasannya dengan Ukraina (Foto: Army Technology)

RUSIA - Belarusia telah mengerahkan pesawat dan pasukan pertahanan udara ke perbatasannya dengan Ukraina. Hal ini dilakukan sehari setelah Presiden Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa ia akan menempatkan hampir sepertiga militer negara itu di sepanjang perbatasan.

Militer Belarusia juga mengerahkan rudal antipesawat dan tentara dari korps radio-teknis negara itu. Hal ini diungkapkan Mayjen Andrey Lukyanovich, komandan Pasukan Pertahanan Udara Belarusia, di televisi nasional, yang menggambarkan langkah tersebut sebagai peningkatan yang signifikan.

Pemimpin otoriter Belarusia, Lukashenko, mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan hampir sepertiga tentara ke perbatasan dengan Ukraina. Meskipun ia tidak menyebutkan jumlah pasukan, jumlah tentara Belarusia sekitar 60.000.

Lukashenko mengatakan keputusan itu sebagai tanggapan atas pasukan Ukraina tambahan yang dikerahkan di sepanjang perbatasan, tetapi hal itu tidak dapat diverifikasi secara independen.

Ukraina belum mengonfirmasi pengerahan pasukan Belarusia ke perbatasan bersama sepanjang 1.084 kilometer.

Rusia telah menggunakan Belarusia, yang bergantung pada pinjaman Rusia dan energi murah, sebagai tempat persiapan untuk invasi skala penuhnya ke Ukraina, dengan memindahkan pasukannya melalui wilayah Belarusia untuk menyerang Ukraina dari utara. Rusia juga memindahkan sebagian senjata nuklir taktisnya ke Belarusia pada tahun 2023.

Lukashenko pada hari Minggu juga menyerukan negosiasi antara Rusia dan Ukraina tetapi mengatakan serangan Kyiv saat ini ke wilayah Kursk Rusia menghalangi pembicaraan. Dia menggambarkan "eskalasi" tersebut sebagai upaya untuk memprovokasi Moskow.