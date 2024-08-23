15 Ribu Banser dan Pagar Nusa Apel Kesetiaan di Bali, Gus Addin: Ksatrianya PBNU

Ketua Umum GP Ansor Gus Addin di Bali (foto: dok ist)

JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor dan Pagar Nusa menggelar Apel Kesetiaan PBNU di Padang Galak, Sanur, Bali, Jumat (23/8/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 ribu kader.

Ketua Umum GP Ansor, Gus Addin menyampaikan terima kasih kepada Bali, sudah menjadi tuan rumah dan saksi kesetiaan kader kepada PBNU.

“Terima kasih Bali. Melalui keberagaman dan keindahanmu, sudah berkenan menyambut kami penuh kehangatan seluruh pasukan para kiai, pagar bajanya Nahdlatul Ulama, ksatrianya PBNU,” kata Gus Addin.

Menurut Gus Addin, kehadiran kader Banser dan Pagar Nusa diterima sebagai wujud persahabatan yang luhur, tulus serta hakiki.

“Terimalah kami di antara kekayaan budaya semestamu. Agar menyatu rekat seperti sapu lidi. Sebagaimana pepatah bijakmu yang mengatakan raket sekadi sampat lidi,” ujarnya.