Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

15 Ribu Banser dan Pagar Nusa Apel Kesetiaan di Bali, Gus Addin: Ksatrianya PBNU

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |23:29 WIB
15 Ribu Banser dan Pagar Nusa Apel Kesetiaan di Bali, Gus Addin: Ksatrianya PBNU
Ketua Umum GP Ansor Gus Addin di Bali (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor dan Pagar Nusa menggelar Apel Kesetiaan PBNU di Padang Galak, Sanur, Bali, Jumat (23/8/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 ribu kader. 

Ketua Umum GP Ansor, Gus Addin menyampaikan terima kasih kepada Bali, sudah menjadi tuan rumah dan saksi kesetiaan kader kepada PBNU.

“Terima kasih Bali. Melalui keberagaman dan keindahanmu, sudah berkenan menyambut kami penuh kehangatan seluruh pasukan para kiai, pagar bajanya Nahdlatul Ulama, ksatrianya PBNU,” kata Gus Addin.

Menurut Gus Addin, kehadiran kader Banser dan Pagar Nusa diterima sebagai wujud persahabatan yang luhur, tulus serta hakiki.

“Terimalah kami di antara kekayaan budaya semestamu. Agar menyatu rekat seperti sapu lidi. Sebagaimana pepatah bijakmu yang mengatakan raket sekadi sampat lidi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186982//pbnu-nbTU_large.jpg
Gus Yahya: PBNU Siapkan Strategi 25 Tahun Hadapi Perubahan Peradaban Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186975//pbnu-osBH_large.jpg
Forum Sesepuh NU Serukan Islah, Gus Yahya: Jaga Ketenteraman Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186951//park_seo_joon-6XsN_large.JPG
Park Seo Joon Asyik Liburan di Bali, Fans Auto Ingin Nyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186893//forum_sesepuh_nu_serukan_islah_di_pbnu-83eD_large.jpg
Forum Sesepuh NU Serukan Islah dan Hentikan Polemik di PBNU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186754//pbnu-GpaH_large.jpg
Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera, Gus Yahya Serukan Shalat Ghaib dan Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186738//pbnu-ogyb_large.jpg
Gus Yahya Dimakzulkan, Kepemimpinan PBNU Resmi di Tangan Rais Aam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement