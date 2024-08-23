Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Mahasiswi Dipepet 2 Pemuda Bersajam, Laptop dan iPhone Dirampas

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |14:06 WIB
Mahasiswi Dipepet 2 Pemuda Bersajam, Laptop dan iPhone Dirampas
Mahasiswi dibegal di Bantul (Foto: Tangkapan Layar CCTV)
A
A
A

BANTUL - Seorang mahasiswi menjadi korban pembegalan saat sedang melintas di wilayah Timbulharjo, Sewon, Bantul. Satu unit laptop dan iPhone miliknya dirampas oleh dua pemuda bersenjata tajam. 

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 22 Agustus 2024, dini hari.

Awalnya, sekira pukul 00.50 WIB korban bernama Annisa Aulia (24) mahasiswi salah satu kampus di Yogyakarta, yang merupakan warga Lebak, Banten, pulang dari mengerjakan tugas skripsi bersama seorang teman.

"Korban pulang dari bikin tugas skripsi di salah satu kafe di daerah Sewon. Namun dalam perjalanan korban dipepet oleh dua orang berboncengan pakai sepeda motor," ucapnya, Jumat (23/08/2024). 

Jeffry menyebut korban mengendarai sepeda motor diminta berhenti oleh kedua pemuda tersebut. Korban yang ketakutan pun langsung menghentikan sepeda motornya, lalu turun dan lari meminta pertolongan.

"Motornya ditinggal. Posisi laptop dan hp ada di tas yang ditinggal di motor," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
