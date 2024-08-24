Advertisement
HOME NEWS BALI

Wapres Ma'ruf: PKB Gerakan Politik Kiai, Bukan Kiai Politik

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |21:07 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin di Muktamar VI PKB (foto: dok Setwapres)
BALI - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan gerakan politik kiai. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Mulanya, Wapres mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muktamar PKB tahun ini. 

“Alhamdulillah, malam ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada mutamar Partai Kebangkitan Bangsa keenam tahun 2024. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2024,” kata Wapres mengawali sambutannya. 

Kemudian, Wapres mengatakan bahwa PKB sesuai dengan namanya Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang visinya adalah visi kebangsaan. 

“Dan selama ini PKB sudah membuktikan dalam berbagai hal kiprahnya terhadap bangsa dan negara,” bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
