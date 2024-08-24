Tok! Cak Imin Terpilih Kembali Ketum PKB Periode 2024-2029 Secara Aklamasi

BALI - Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Keputusan itu disepakati dalam Muktamar ke-VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024) malam.

Sebelum terpilih, Muktamar PKB menggelar sejumlah sidang pleno. Pada sidang pertama, Cak Imin memaparkan laporan pertanggung jawabannya di hadapan para kader. Sidang pleno kedua, mendengarkan pandangan umum dari masing-masing DPW PKB di Indonesia.

Dalam pandangan umum itu, ke-38 DPW PKB mengusulkan Cak Imin sebagai mandatoris tunggal kepemimpinan PKB periode 2024-2029. Mereka juga menerima laporan pertanggung jawabannya selama 5 tahun terakhir.

Selanjutnya, sidang pleno dilanjutkan dengan meminta persetujuan Cak Imin terkait adanya usulan dari para DPW PKB yang meminta dapat memimpjn kembali pada periode 2024-2029. Cak Imin pun menerima permintaan tersebut.

"Saya menerima permintaan sahabat sahabat semua untuk menjadi ketua umum PKB yang baru," terang Cak Imin.