HOME NEWS NASIONAL

Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |20:22 WIB
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Ida Fauziyah, menyebut, PKB dilahirkan untuk melakukan perbaikan dan menjaga arah bangsa. Menurutnya, PKB tidak hanya bicara melainkan mengubahnya menjadi Undang-undang hingga anggaran.

“PKB lahir bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena amanat sejarah dan kehendak politik para kiai untuk melakukan perbaikan dan menjaga arah bangsa,” kata Ida saat menggelar Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Wisma Hijau, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (22/12/2025).

“PKB politik yang bekerja bukan sekedar bicara. Banyak yang bicara soal rakyat, tapi PKB mengubahnya jadi anggaran, undang-undang dan keberpihakan kepada rakyat secara nyata,” sambungnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menambahkan, bahwa partai yang didirikan para ulama itu terus melakukan pembenahan dari segi kepengurusan yakni melibatkan kaum muda.

Hal ini dilakukan sebagai penegasan bahwa partai harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda.

“PKB tidak hanya memberi ruang, tapi memberi peran. Anak muda tak lagi cukup jadi penonton, mereka harus jadi pemain utama” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang solid sehingga di Dapil Jakarta PKB mendapatkan 2 wakilnya ke Senayan.

 

PKB DPR DPR RI
PKB DPR DPR RI
Telusuri berita news lainnya
