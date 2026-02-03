Advertisement
PPATK Klaim 2025 Jadi Sejarah Baru, Transaksi Judi Online Berhasil Ditekan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:08 WIB
PPATK Klaim 2025 Jadi Sejarah Baru, Transaksi Judi Online Berhasil Ditekan
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI (foto: Okezone)
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengklaim Indonesia berhasil menekan transaksi judi online (judol) sepanjang 2025. Bahkan, capaian tersebut disebut sebagai sejarah baru dalam upaya pemberantasan judol di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Namun, Ivan belum membeberkan secara rinci angka penurunan transaksi judi online tersebut.

"Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih. Tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait judi online," ujar Ivan.

Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan, bahwa PPATK menerima sekitar 43 juta laporan dari pihak pelapor sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat 22,5% dibandingkan 2024 yang mencapai 35,6 juta laporan.

"Saat ini PPATK menerima 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 17.825 laporan per jam," jelasnya.

 

