DPR Minta Satgas Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Bahan Pangan

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 (Satgas Saber Pangan) menindak tegas para pelaku penimbunan bahan pangan. Apalagi, penimbunan bahan pangan kerap terjadi menjelang bulan Ramadan.

“Saya minta satgas mampu menyapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” ungkap Rajiv, Kamis (5/2/2026).

Politikus NasDem tersebut mencermati adanya permintaan komoditas pangan yang tinggi setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Hal itu, kata dia, kerap dimanfaatkan oknum untuk menimbun bahan pangan sehingga mengganggu pasokan dan berujung pada kenaikan harga yang merugikan konsumen.

Anggota DPR asal dapil Jabar II ini mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembentukan satgas sapu bersih dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga, terutama dalam menekan praktik spekulasi dan pelanggaran distribusi.

“Selama ini keberadaan satgas seperti Saber Pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas kepada pedagang curang,” kata Rajiv.