Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Satgas Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Bahan Pangan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |20:20 WIB
DPR Minta Satgas Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Bahan Pangan
Anggota DPR RI Rajiv (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 (Satgas Saber Pangan) menindak tegas para pelaku penimbunan bahan pangan. Apalagi, penimbunan bahan pangan kerap terjadi menjelang bulan Ramadan.

“Saya minta satgas mampu menyapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” ungkap Rajiv, Kamis (5/2/2026).

Politikus NasDem tersebut mencermati adanya permintaan komoditas pangan yang tinggi setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Hal itu, kata dia, kerap dimanfaatkan oknum untuk menimbun bahan pangan sehingga mengganggu pasokan dan berujung pada kenaikan harga yang merugikan konsumen.

Anggota DPR asal dapil Jabar II ini mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembentukan satgas sapu bersih dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga, terutama dalam menekan praktik spekulasi dan pelanggaran distribusi.

“Selama ini keberadaan satgas seperti Saber Pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas kepada pedagang curang,” kata Rajiv.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185166/mardiono-4mv6_large.jpg
Wujudkan Asta Cita Prabowo, Mardiono Genjot Pesantren Jadi Kekuatan Pangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176757/ketahanan_pangan-8aku_large.jpg
Konferensi ASEAN-China Center, Rektor IPB Tekankan Kolaborasi Inovatif di Sektor Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172860/kapolri-9PsL_large.jpg
Gerakan Pangan Murah, Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Tengah Panen Raya Kuartal III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172854/kapolri-81WG_large.jpg
Polri Distribusikan 1.765 Ton Jagung ke Gudang Perum Bulog pada Panen Raya Kuartal III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/1/3149678/gubernur_harum_targetkan_kaltim_swasembada_pangan-zy7F_large.jpg
Buka PEDA XI KTNA, Gubernur Harum Targetkan Kaltim Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/1/3068841/psmti-HuBa_large.jpeg
PSMTI Komitmen Dukung Indonesia Emas 2045 dalam Bidang Ketahanan Pangan dan Stunting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement