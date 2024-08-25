Kecelakaan Bus di Pakistan Tewaskan Setidaknya 34 Orang

KARACHI - Dua kecelakaan bus di timur laut dan barat daya Pakistan menewaskan setidak 34 orang pada Minggu, (25/8/2024) kata pihak berwenang.

Dua belas peziarah tewas di Jalan Raya Pesisir Makran di barat daya, kata kementerian dalam negeri. Sementara seorang petugas penyelamat mengatakan 22 orang tewas ketika bus penumpang yang mereka tumpangi terjun ke jurang yang dalam di Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Koordinator penyelamat Rawalpindi Muhammad Usman mengatakan bus kedua membawa 25 penumpang, termasuk enam wanita dan seorang anak, yang 22 di antaranya tewas dan satu lainnya luka parah. Semua jenazah telah ditemukan dari jurang, katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Namun, Kementerian Dalam Negeri mengatakan 29 orang tewas dalam kecelakaan itu.

Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam sebuah pernyataan menyampaikan "belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada keluarga korban tewas dalam kedua kecelakaan tersebut."

Pada Rabu, (21/8/2024) sebuah bus yang membawa peziarah Pakistan terbalik di Iran tengah, menewaskan 28 penumpang dan melukai 23 orang lainnya.

(Rahman Asmardika)