HOME NEWS NUSANTARA

1.834 Warga Terdampak Akibat Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |01:30 WIB
1.834 Warga Terdampak Akibat Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara
Illustrasi banjir (foto: dok ist)
JAKARTA - Sebanyak 1.834 warga terdampak akibat banjir yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menuturkan, banjir ini mengakibatkan 21 desa yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Bambel, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Lawe Sumur dan Kecamatan Badar yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tenggara terdampak akibat peristiwa ini.

“Berdasarkan laporan yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebanyak 1.834 jiwa dan 468 rumah terdampak, sementara untuk kerusakan sarana dan pra sarana tercatat empat unit tanggul jebol, tiga fasilitas Pendidikan, tiga fasilitas ibadah dan dua fasilitas umum terkena dampak banjir ini,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

 

