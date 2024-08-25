Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

ODGJ Aniaya IRT hingga Tewas, Sebelumnya Pernah Mengamuk Bakar Rumah Sendiri 

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |18:13 WIB
ODGJ Aniaya IRT hingga Tewas, Sebelumnya Pernah Mengamuk Bakar Rumah Sendiri 
ODGJ pelaku penganiayaan. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang remaja yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menyerang N (40), wanita yang baru pulang dari ladang. Korban dianiaya bagian mukanya berkali-kali menggunakan garuk (garpu rumput) hingga tewas. Sebelum menganiaya Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut, terduga pelaku tercatat pernah mengamuk dan membakar rumahnya sendiri. 

Kepala Desa (Kades) Tegallega, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Fuad Abdul Latif mengatakan, terduga pelaku merupakan warganya yang saat ini sudah pindah ke Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi.

"Terduga pelaku berinisial T pria kelahiran tahun 2002 memang aslinya warga Desa Tegallega. Pada November 2023, dia juga mengamuk dan membakar rumahnya sendiri sehingga dibawa ke RS Marzoeki Mahdi Bogor," ujar Fuad,  Minggu (25/8/2024).

Setelah ditangani secara medis di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, lanjut Fuad, terduga pelaku dinyatakan sembuh. Lalu pindah ke Kampung Gunung Hiur, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi ikut bersama orang tuanya. 

Sementara itu Kapolsek Lengkong Polres Sukabumi, Iptu Bayu Sunarti saat dikonfirmasi mengatakan, kasus penganiayaan yang mengakibatkan IRT meninggal dunia sedang dilakukan penyelidikan.

