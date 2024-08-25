Groundbreaking Halte BRT Lapangan Merdeka, Walikota Bobby Siapkan 60 Bus Listrik Ramah Lingkungan

Wali Kota Bobby Nasution melakukan peletakan batu pertama yang menjadi pertanda dimulainya pembangunan Halte Percontohan BRT BS 13 Lapangan Merdeka (Foto: Dok Pemkot Medan)

MEDAN - Peletakan batu pertama oleh Walikota Medan Bobby Nasution bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Irjen Pol Risyapudin Nursin menjadi pertanda dimulainya pembangunan Halte Percontohan Bus Rapid Transit (BRT) Bus Station (BS) 13 Lapangan Merdeka di Jalan Balai Kota Medan, Minggu (25/8/2024).

Groundbreaking pembangunan halte percontohan ini merupakan proyek Kemenhub RI yang berkolaborasi dengan Pemko Medan. Selain dipilih menjadi salah satu kota percontohan program transportasi darat, ini sejalan dengan upaya Pemko Medan untuk menghadirkan transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.

Tampak hadir Sekda Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, jajaran di Kemenhub RI, Walikota Binjai Amir Hamzah, Forkopimda Kota Medan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Provsu dan Pemko Medan.

Pembangunan Halte Percontohan BRT BS 13 Lapangan Merdeka ditargetkan akan selesai Desember mendatang.

Bobby Nasution mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenhub RI karena telah memilih Kota Medan sebagai kota percontohan transportasi darat, selain Kota Bandung. Bobby berharap, hadirnya program ini bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

"Satu hal yang kami pastikan adalah komitmen kami (Pemko Medan) sejak awal, untuk mendukung kelancaran program ini melalui fasilitas yang dibutuhkan seperti depo serta ruas jalan yang kami perkenankan untuk dilakukan pembangunan sehingga Medan bisa dipercaya untuk menjadi lokasi pelaksanaan program," kata Bobby Nasution.

Menantu Presiden RI Joko Widodo ini selanjutnya mengungkapkan, komitmen Pemko Medan untuk mensukseskan program tersebut bertujuan dan memastikan agar masyarakat bisa secara nyaman dan merasa aman menggunakan transportasi umum. Apalagi, imbuhnya, salah satu ciri kota disebut kota maju ataupun metropolitan adalah frekuensi penggunaan transportasi umumnya.