Israel dan Hizbullah Tak Ingin Perang, Tapi Siap Saling Menyerang

GAZA - Pemimpin Israel dan Hizbullah mengatakan mereka tidak menginginkan perang skala penuh lainnya. Namun kedua belah pihak mengatakan mereka siap untuk itu.

Serangan kemarin tampaknya merupakan eskalasi yang signifikan. Militer Israel mengatakan sekitar 100 jet tempur melakukan apa yang digambarkannya sebagai serangan pendahuluan terhadap target-target Hizbullah di Lebanon selatan pada Minggu (25/8/2024) pagi. Hizbullah kemudian menembakkan roket dan rudal ke Israel utara.

Jika angka 100 itu benar, maka itu akan menjadi serangan Israel terbesar di Lebanon sejak perang skala penuh antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006.

Serangan Israel terjadi sekitar pukul 04:30 waktu setempat (01:30 GMT), dan dikatakan bahwa Hizbullah merencanakan serangan skala besar setengah jam kemudian, pada pukul 05:00 waktu setempat.

Menurut laporan oleh New York Times, mengutip seorang pejabat intelijen Israel yang tidak disebutkan namanya, ini termasuk serangan roket di Tel Aviv, kota terbesar di negara itu, jauh di dalam Israel tengah.

Pada akhirnya Hizbullah mengatakan telah menembakkan lebih dari 300 roket dan rudal yang menargetkan fasilitas militer di Israel utara, tempat sirene serangan udara berbunyi.Di seluruh wilayah, kekhawatirannya adalah eskalasi terbaru ini dapat sekali lagi menyebabkan perang habis-habisan.

Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah mengatakan ini adalah tahap pertama dari tanggapannya terhadap pembunuhan Israel terhadap seorang komandan senior Fouad Shukr dalam sebuah serangan di Beirut pada tanggal 30 Juli.