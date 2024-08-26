Dapat Dukungan Partai Buruh, Airin Bicara Program Penyediaan Lapangan Kerja

JAKARTA - Pasangan bakal calon gubernur Banten dan bakal calon wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mengantongi rekomendasi dari Partai Buruh untuk maju pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024, di Posko Partai Buruh, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (24/8/2028) malam.

Surat keputusan yang akan didaftarkan ke KPU itu, ditandatangani Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Kemudian diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh Ferri Nuzarli kepada Airin yang disaksikan Ketua Exco Partai Buruh Banten Tukimin beserta jajaran.

Rekomendasi Partai Buruh diberikan lantaran Airin dinilai memiliki rekam jejak yang dibuktikan ketika menjabat Walikota Tangerang Selatan dua periode. Sedangkan Ade yang notabene Ketua DPD PDIP Banten merupakan anggota legislatif terpilih DPRD Banten di Pileg 2024.