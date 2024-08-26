Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Siswa SMA Alami Bullying hingga Dirawat ke Rumah Sakit Jiwa

Jaka Samudra , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |14:22 WIB
Siswa SMA Alami <i>Bullying</i> hingga Dirawat ke Rumah Sakit Jiwa
Siswa SMA jadi korban bullying hingga dirawat di RSJ (Foto: iNews)
A
A
A

PASURUAN - Seorang pelajar SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, Jawa Timur, diduga menjadi korban bullying yang dilakukan teman sekolahannya. Kondisi korban sangat memprihatinkan hingga depresi berat, sampai harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Lawang, Malang.

Sementara itu, keluarga korban melaporkan tindakan bullying ini ke kantor polisi setempat.

Dalam video amatir merekam saat korban dievakuasi dari rumahnya di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, oleh petugas Dinas Sosial Kota setempat, viral di media sosial seperti Facebook dan Whatsapp.

Korban berinisial NS, pelajar kelas 11, SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, terpaksa dibawa ke RSJ Lawang, Kabuapaten Malang, karena mengalami depresi berat.

Saat dibawa, tangan dan kaki korban harus diikat karena khawatir berontak.

Diketahui, NS mengalami depresi berat lantaran diduga mengalami bullying dari teman sekelasnya yang duduk kelas 11 SMA.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
