HOME NEWS INTERNATIONAL

Kim Jong Un Nonton Uji Coba Peluncur Roket 240 Mm, Unggul di Mobilitas dan Konsentrasi Serangan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |16:04 WIB
Kim Jong Un Nonton Uji Coba Peluncur Roket 240 Mm, Unggul di Mobilitas dan Konsentrasi Serangan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri uji coba sistem peluncur roket 240 milimeter (mm) yang telah ditingkatkan (Foto: KCNA)
SEOULPemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menghadiri uji coba sistem peluncur roket 240 milimeter (mm) yang telah ditingkatkan. Media pemerintah KCNA pada Rabu (28/8/2024) mengatakan sistem tersebut membuktikan keunggulannya dalam mobilitas dan konsentrasi serangan selama pengujian inspeksi.

Awal minggu ini, Kim mengawasi pengujian ‘drone bunuh diri’ baru, dan mendesak para peneliti untuk mengembangkan kecerdasan buatan untuk kendaraan tak berawak tersebut.

Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menuduh Korea Utara memasok Rusia dengan peluru artileri, rudal, dan peralatan lainnya dalam beberapa bulan terakhir untuk digunakan Moskow dalam perangnya di Ukraina.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik mengatakan kepada Reuters pada bulan ini bahwa dari 2023 hingga 4 Agustus 2024, Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 12.000 kontainer ke Rusia. Lalu tiga atau empat jenis peluru dengan ukuran berbeda termasuk roket, dan secara terpisah juga memasok puluhan rudal jarak pendek,

 

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita news lainnya
