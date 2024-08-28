PDIP: Calon-Calon Pada Datang Nebeng-Nebeng Partai, Mau Apa?

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun memastikan tetap membuka ruang bagi pihak eksternal partai yang ingin maju dan diusung oleh partai berlambang moncong banteng ini. Namun, PDIP menyatakan akan memprioritaskan kader internal terlebih dahulu.

"Prioritas internal, tapi karena partai ini bersifat terbuka ya tidak menutup kemungkinan eksternal, tapi eksternal yang harus mengerti arah dan tujuan PDIP itu ke mana," kata Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Sehingga, kata dia, sikap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum partai sudah jelas dan tidak pernah berubah. Semua calon yang diusung PDIP harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan partai.

"Memang ini politik Indonesia itu kan aneh-aneh gitu loh, orang mau calon-calon baru datang nebeng-nebeng untuk apa itu, PDI Perjuangan itu kita partai ideologi," ujarnya.

"Jadi orang pengen masuk di sini harus punya karkater, tahu tujuan berjuang, dan tujuan bernegara harus mengerti. Makanya ibu selalu ingatkan soal hanya numpang-numpang saja itu," tuturnya melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyidir sekelompok orang yang hanya ingin mendompleng partainya pada kontestasi Pilkada. Hal tersebut disampaikannya di Kantor DPP PDI Perjuangan sekaligus memperingatkan Airin Rachmi Diany yang diusung PDIP sebagai Cagub Banten pada Pilkada 2024.

"Mau ikut PDI Perjuangan atau cuma mau domplneg? Kalau mau masuk DPI Perjuangan, ya rohnya PDI Perjuangan. Saya nanya Mbak Airin, nanti mesti pakai merah item loh," ujar Megawati, Senin (26/8/2024).

