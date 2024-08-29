Detik-Detik Batas Akhir Pendaftaran, Anies Baswedan Tolak Maju Pilkada Jabar 2024

JAKARTA - Anies Baswedan menolak maju di detik-detik akhir pendaftaran Pilkada Jawa Barat (Jabar). Hal itu disampaikan oleh Juru Bicaranya, Sahrin Hamid.

Nama Anies sempat santer maju dalam pesta demokrasi di wilayah Jabar. Isu tersebut mulai ramai dibicarakan pada hari ini, sejak pagi hari. Namun, banyak yang masih bersifat spekulasi.

Isu tersebut menguat pada sekitaran malam hari ini, dimulai dengan pernyataan dari, Bendahara Umum DPC PDIP Kota Bandung, Folmer SM Silalahi. Ia mengklaim bahwa Anies Baswedan dan Ono Surono akan mendaftar sebagai pasangan calon di Pilkada Jabar.

"Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," kata Folmer saat dihubungi, Kamis (28/8/2024).

Folmer SM Silalahi memberikan sinyal menguat terkait dengan kans Anies-Ono. Bahkan, dia menyebut kepastian itu mencapai hampir 100 persen. "95 persen," ujar Folmer.

Kepastian tersebut, juga sempat dikuatkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad. Ia memastikan pasangan itu sudah bersifat keputusan final.

“Anies-Ono final (maju di Pada Pilgub Jawa Barat 2024),” kata Mochtar Mohamad saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2024).