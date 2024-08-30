Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

As SDM Polri Minta Lulusan Sespimti-Sespimmen Harus Berpikir untuk Indonesia 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |00:12 WIB
As SDM Polri Minta Lulusan Sespimti-Sespimmen Harus Berpikir untuk Indonesia 
As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo. Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Pendidikan Sespimti Dikreg ke-33 dan Sespimmen Dikreg ke-64 Tahun Anggaran 2024 di Lembang, Jawa Barat. Mereka diharapkan harus berpikir untuk Indonesia. 

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo yang juga menghadiri kegiatan ini turut memberikan pembekalan kepada para peserta didik yang baru menyelesaikan Pendidikan. 

“Saya mengingatkan kepada semua peserta didik bahwa kita harus berpikir untuk Indonesia. Pembangunan dimulai tidak hanya di Jawa tapi Indonesia,” kata Dedi, Kamis (29/08/24). 

Dedi menambahkan bahwa pola penempatan Dikreg angkatan 64 berbeda dengan pola angkatan 63. Hal ini disebabkan tantangan dan ancaman yang dihadapi juga berbeda. Peserta didik nanti akan disebar lebih banyak ke daerah.

“Kenapa berbeda? ancaman dan tantangan yang dihadapi, fokus penguatan pengamanan pileg 2024 ini pilkada berlangsung di 38 Provinsi, termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang berpotensi memunculkan polarisasi dan simbol-simbol kedaerahan yang lebih kuat,” ucap Dedi.

Senada, Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Chryshnanda Dwilaksana dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa seorang anggota Polisi harus siap ditempatkan dimana saja.

 

