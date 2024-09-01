Zelensky Pecat Komandan AU Ukraina Buntut Jatuhnya F-16

KYIV - Presiden Volodymyr Zelensky memecat memberhentikan Komandan Angkatan Udara (AU) Ukraina Mykola Oleshchuk, menurut keputusan presiden. Pemecatan itu diumumkan setelah militer Ukraina melaporkan bahwa sebuah jet F-16 jatuh dan menewaskan pilotnya saat menangkis serangan rudal Rusia pada Senin, (26/8/2024).

"Saya telah memutuskan untuk mengganti komandan Angkatan Udara... Saya sangat berterima kasih kepada semua pilot militer kita," kata Presiden Volodymyr Zelenskiy dalam pidato malamnya, Jumat, (30/8/2024).

Zelensky tidak memberikan alasan pemecatan tetapi menyebutkan bahwa personel harus dilindungi, dan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat tingkat komando. Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa Letnan Jenderal Anatoliy Kryvonozhka untuk sementara akan menjalankan tugas komandan.

Militer Ukraina tidak memberikan alasan atas insiden Senin tetapi mengatakan jet itu jatuh saat mendekati target Rusia. Oleshchuk mengatakan pada Senin bahwa mitra dari Amerika Serikat (AS) membantu menyelidiki insiden tersebut.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Reuters bahwa kecelakaan itu tampaknya bukan akibat tembakan Rusia, dan kemungkinan penyebabnya, mulai dari kesalahan pilot hingga kegagalan mekanis, masih diselidiki.

Kedatangan jet F-16 pertama merupakan tonggak sejarah bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia yang pecah 2,5 tahun lalu.

