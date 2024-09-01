Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tangkap Penembak PKL di Kantor Bawaslu Lampung, Polisi Malah Temukan Narkoba

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |12:33 WIB
Tangkap Penembak PKL di Kantor Bawaslu Lampung, Polisi Malah Temukan Narkoba
Penembak PKL di Kantor Bawaslu (foto: dok ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Klinton AL Holiab Sinaga (19) pelaku penembakan terhadap mahasiswa PKL di kantor Bawaslu Lampung tertangkap. Saat ditangkap di persembunyiannya di sebuah penginapan di daerah Rangai Lampung Selatan, polisi menemukan narkoba jenis ganja dan sabu. 

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Abdul Waras mengatakan, pelaku ditangkap di Desa Rangai, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (31/8/2024) sekitar pukul 04.00 WIB.

Abdul Waras menyebutkan, saat ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa sabu dan ganja serta senjata api.

"Benar, ada narkoba jenis ganja dan sabu saat pelaku ditangkap serta senjata air soft gun yang digunakannya untuk menembak korban," ujar Abdul Waras di Mapolsek Sukarame, Minggu (1/9/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
