HOME NEWS NUSANTARA

Nekat! Curi Motor di Polsek, Pemuda Ini Ditembak Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |16:00 WIB
Nekat! Curi Motor di Polsek, Pemuda Ini Ditembak Polisi
Illustrasi Penangkapan (foto: dok Okezone)
A
A
A

PESISIR BARAT - Seorang remaja di Lampung nekat mencuri sepeda motor di parkiran Polsubsektor Selendang Mayang, Bengkunat, Pesisir Barat. Remaja tersebut berinisial AC (19) warga Pekon Kota Jawa Induk, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. 

Kapolsek Bengkunat, AKP Zulkifli mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin (29/7) sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu sepeda motor korban HS mengalami kerusakan pada kampas rem.

"Korban ini mau pergi sekolah sepeda motornya rusak, akhirnya korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkiran Polsubsektor," ujar Zulkifli, Minggu (1/9/2024). 

Zulkifli melanjutkan, korban kemudian melanjutkan perjalanan menuju sekolah bersama temannya. Namun, pada saat korban kembali ke Pulsubsektor untuk mengambil sepeda motor miliknya, kendaraan tersebut sudah tidak ada di tempat.

Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkunat, Polres Pesisir Barat. Setelah mendapatkan laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Bengkunat melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku dan sepeda motor hasil curian berada di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

"Polisi langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan pelaku, pada Kamis 29 Agustus 2024 berikut barang bukti sepeda motor Suzuki FU nomor Polisi BE 8933 LP yang merupakan hasil curian," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
