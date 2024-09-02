Advertisement
HOME NEWS NEWS

Paslon Sani-Usman Bersyukur Berkasnya Diterima KPU Tabalong

Muhammad Tamyiz , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:03 WIB
Paslon Sani-Usman Bersyukur Berkasnya Diterima KPU Tabalong
Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, H Norhasani dengan H Gusti Kadarusman (Foto: M Tamyiz/Okezone)
A
A
A

KALSEL - Berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabalong, H Norhasani dengan H Gusti Kadarusman dinyatakan lengkap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong dan akan melanjutkan ke tahapan Pilkada 2024 selanjutnya, tes kesehatan. Mereka mendaftar pada Rabu 28 Agustus 2024.

"Alhamdulillah, berkas kami dinyatakan lengkap dan ini artinya kami, Sani-Usman, bisa mengikuti tahapan selanjutnya," ujar H Norhasani.

Paslon tersebut datang ke kantor KPU Tabalong diiukuti rombongan dengan berjalan kaki dari kediaman serta diiringi dengan Sinoman Hadrah, tarian adat dayak deah juga ratusan massa.

Selama prosesi penyerahan kelengkapan pemberkasan Paslon dengan sebutan Sani-Usman ini telah dinyatakan selesai oleh pihak KPU Tabalong.

H Sani sapaan akrabnya menyampaikan terima kasih kepada KPU Tabalong beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang begitu bagus dan tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada rekan - rekan media yang hadir.

