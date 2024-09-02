Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Pencuri Kotak Amal Masjid di Malang Ternyata Pelajar SMP dan SD 

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:33 WIB
Terungkap! Pencuri Kotak Amal Masjid di Malang Ternyata Pelajar SMP dan SD 
Kasus Pencurian (foto: dok freepik)
A
A
A

MALANG - Tiga bocah di Malang yang sempat viral terekam kamera CCTV mencuri kotak amal masjid di samping rumah Menko PMK Muhadjir Effendy akhirnya terindentifikasi. Ketiganya teridentifikasi berkat video detik-detik pencurian kotak amal Masjid Asy-Syuura, Jalan Pisang Kipas Dalam, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diunggah di media sosial (medsos), pada Minggu 1 September 2024./9/2024).

Takmir Masjid Asy-Syuura Supratman menjelaskan, pasca viral di media sosial ternyata maling kotak amal itu akhirnya teridentifikasi berkat adanya masyarakat yang mengenali ciri-cirinya.

"Setelah kami posting di media sosial, ada beberapa masyarakat yang mengenali. Kemudian, kami didampingi pihak ketua RT setempat mendatangi rumah pelaku," kata Supratman, Senin (2/9/2024).

Ketiga bocah pelaku pencurian kotak amal itu ternyata pelajar SMP yakni berinisial TG dan DN, yang duduk di bangku kelas VII SMP, serta satu bocah yakni VL yang duduk di bangku kelas V sekolah dasar (SD).

"Jadi kami didampingi ketua RT mendatangi rumah pelaku dan ketiganya mengakui telah mengambil kotak amal tersebut," ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement