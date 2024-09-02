Terungkap! Pencuri Kotak Amal Masjid di Malang Ternyata Pelajar SMP dan SD

MALANG - Tiga bocah di Malang yang sempat viral terekam kamera CCTV mencuri kotak amal masjid di samping rumah Menko PMK Muhadjir Effendy akhirnya terindentifikasi. Ketiganya teridentifikasi berkat video detik-detik pencurian kotak amal Masjid Asy-Syuura, Jalan Pisang Kipas Dalam, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diunggah di media sosial (medsos), pada Minggu 1 September 2024./9/2024).

Takmir Masjid Asy-Syuura Supratman menjelaskan, pasca viral di media sosial ternyata maling kotak amal itu akhirnya teridentifikasi berkat adanya masyarakat yang mengenali ciri-cirinya.

"Setelah kami posting di media sosial, ada beberapa masyarakat yang mengenali. Kemudian, kami didampingi pihak ketua RT setempat mendatangi rumah pelaku," kata Supratman, Senin (2/9/2024).

Ketiga bocah pelaku pencurian kotak amal itu ternyata pelajar SMP yakni berinisial TG dan DN, yang duduk di bangku kelas VII SMP, serta satu bocah yakni VL yang duduk di bangku kelas V sekolah dasar (SD).

"Jadi kami didampingi ketua RT mendatangi rumah pelaku dan ketiganya mengakui telah mengambil kotak amal tersebut," ucapnya.