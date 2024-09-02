Ditinggal Menghadiri Wisuda Anak, Rumah di Bojonegoro Ludes Terbakar

BOJONEGORO - Kebakaran hebat melalap rumah Halimah (53), di Dusun Krajan, Desa Trokilo, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Senin malam.

Kobaran api dengan cepat membesar karena sebagian bangunan rumah berbahan kayu jati.

Kapolsek Kedungadem Iptu Muhammad Sholeh mengatakan, jika berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama pertama kali diketahui oleh Edi Purnomo, salah satu tetangga korban sekira pukul 18.30 wib.

"Saat itu saksi sedang melintas depan rumah korban, kemudian melihat api muncul dari atap rumah," ungkapnya,

Karena rumah sedang sepi lantaran ditinggal oleh korban menghadiri acara wisuda anaknya di luar kota, Edi Purnomo pun berusaha mencari bantuan kepada para tetangga, lalu menelpon ke petugas kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bojonegoro