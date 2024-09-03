Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Polisi Ditemukan Meninggal di Kulonprogo, Ada Luka Tembak di Kepala

Kuntadi , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:30 WIB
Polisi Ditemukan Meninggal di Kulonprogo, Ada Luka Tembak di Kepala
Patugas lakukan olah TKP polisi meninggal dengan luka tembak di kepala (Foto : Istimewa)
A
A
A

KULONPROGO - Anggota Polsek Girimulyo Kulonprogo ditemukan meninggal di dalam rumahnya, Selasa (3/9/2024) petang tadi. Informasi yang dihimpun, ada luka tembak di kepala korban.

Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab kematiannya, karena polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

“Benar ada anggota yang meninggal, sekarang masih olah TKP,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Selasa (3/9/2024). 

Anggota yang meninggal ini diketahui bernama Ipda BS. Dia bertugas sebagai Kanit Samapta Polsek Girimulyo.

“Mohon waktunya, tim Inafis masih melaksanakan olah TKP,” katanya.

Informasi di lapangan, korban diketahui meninggal dengan menembakkan pistolnya. Hanya saja polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait hal ini. Termasuk latar belakang kasus ini. 

Saat ini polisi masih melaksanakan olah TKP di dalam rumah korban di Jatimulyo, Girimulyo. Puluhan petugas bersiaga di sekitar rumah korban. Garis polisi terpasang di halaman depan dan masyarakat yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sedangkan jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY untuk roses autopsi. 

Ketua RT 104 Dusun Gendu, Jatimulyo, Suwandi mengaku tidak tahu persis kejadiannya. Dia tahu setelah istri BS datang sambil menangis dan mengatakan suaminya sudah meninggal dengan menembak di kepala. 

“Dia (istri BS) bilang meninggal pakai alatnya sendiri (pistol),” katanya.   

 

Halaman:
1 2
      
