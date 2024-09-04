Sidrap Geger, Pria Ditemukan Tewas Mengenaskan di Tengah Sawah

SIDRAP – Warga Desa Carawali, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendadak geger, Selasa (3/9/2024) pagi.

Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di tengah sawah. Belakangan diketahui korban bernama Kamaruddin (48) seorang peternak itik asal BTN Callaccu Panreng.

Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nemal Sidrap untuk diautopsi.

Polisi yang mendengar peristiwa menggegerkan itu pun langsung bergerak cepat dan melakukan penyelidikan, dan tidak butuh waktu lama berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Agung Rama Setiawan mengatakan, keduanya kini telah diamankan, satu dibawa ke Mapolres Sidrap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Satunya lagi dibawa ke RS Arnum Rappang untuk menjalani perawatan," katanya.

Aparat kepolisian sebagian masih berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membantu dalam penyelidikan kasus ini.