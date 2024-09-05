Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aktivis Hak Hewan: Paus Mata-Mata Rusia Mati Ditembak Secara Keji

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:02 WIB
Aktivis Hak Hewan: Paus Mata-Mata Rusia Mati Ditembak Secara Keji
Aktivis hak-hak hewan mengatakan paus beluga yang diduga mata-mata Rusia mati ditembak secara keji di lepas pantai Norwegia (Foto: Helene O'Barry)
A
A
A

NORWEGIA - Aktivis hak-hak hewan mengatakan paus beluga yang diduga mata-mata Rusia mati ditembak secara keji di lepas pantai Norwegia. Bangkai paus yang sehat dan relatif muda itu ditemukan mengambang di sebuah teluk di lepas pantai barat daya negara itu.

Kelompok-kelompok pecinta hewan mengatakan paus yang dijuluki Hvaldimir itu ditemukan dengan luka tembak dan telah ditembak dalam sebuah kejahatan keji. "Kami akan mengejar keadilan untuk Hvaldimir," terang pendiri One Whale, Regina Haug, bersumpah dalam sebuah pernyataan di media sosial.

Kelompok One Whale didirikan untuk melacak beluga, yang menjadi terkenal setelah terlihat di perairan Norwegia lima tahun lalu. Paus itu diketahui terlihat dengan kamera GoPro yang terpasang pada tali kekang bertuliskan "Peralatan St Petersburg", yang memicu spekulasi bahwa mamalia yang penasaran itu mungkin terlibat dalam kegiatan spionase.

Secara lokal, paus tersebut dikenal sebagai Hvaldimir, plesetan dari kata bahasa Norwegia untuk paus, "hval," dan nama depan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Mayat mamalia Arktik tersebut ditemukan mengapung di lepas pantai kota Risavika di barat daya pada tanggal 1 September dan dibawa ke pelabuhan terdekat untuk diperiksa.

Noah dan One Whale mengatakan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan kepada polisi Norwegia yang meminta mereka untuk membuka penyelidikan kriminal.

"Ia memiliki banyak luka tembak di sekujur tubuhnya," kata Haug dari One Whale melalui akun Instagram resminya setelah melihat paus yang mati tersebut pada Senin (2/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189138//prabowo_dan_putin-ZG1W_large.jpg
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189135//prabowo_dan_putin-5gIs_large.jpg
Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189107//prabowo-XeYx_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Nuklir hingga Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188248//ilustrasi-tajx_large.jpg
Setelah WhatsApp, Rusia Blokir Snapchat dan FaceTime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187828//presiden_rusia_vladimir_putin-H82d_large.jpg
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187764//telur_musim_dingin_imperial_faberge-Mvz7_large.jpg
Telur Faberge untuk Tsar Terakhir Rusia Pecahkan Rekor Pelelangan, Terjual Rp508 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement