HOME NEWS INTERNATIONAL

Serigala Terkam Bocah 4 Tahun saat Mati Lampu Gegerkan India, Ibu-Ibu Ketakutan dan Panik

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:23 WIB
Serigala Terkam Bocah 4 Tahun saat Mati Lampu Gegerkan India, Ibu-Ibu Ketakutan dan Panik
Kejadian serigala yang menerkam bocah berusia empat tahun saat pemadaman listrik langsung menggegerkan India (Foto: ANI)
A
A
A

INDIA – Kejadian serigala yang menerkam bocah berusia empat tahun saat pemadaman listrik langsung menggegerkan India. Insiden ini langsung memicu kepanikan semua ibu dan anak di sana.

Sandhya yang berusia empat tahun diketahui sedang tidur di luar gubuknya yang terbuat dari lumpur di negara bagian Uttar Pradesh, India, pada malam tanggal 17 Agustus. Kala itu sedang terjadi pemadaman listrik yang membuat desa itu gelap gulita.

"Serigala-serigala itu menyerang dalam waktu dua menit setelah lampu padam. Saat kami menyadari apa yang terjadi, mereka telah membawanya pergi," terang ibunya, Sunita.

Jenazah Sandhya ditemukan tergeletak keesokan harinya di perkebunan tebu, sekitar 500 meter dari rumahnya. Awal bulan ini, di desa tetangga, Utkarsh yang berusia delapan tahun sedang tidur di bawah kelambu ketika ibunya melihat seekor serigala menyelinap ke dalam gubuk mereka.

"Binatang itu menerjang dari balik bayangan. Saya berteriak, 'Jangan ganggu anak saya!' Tetangga saya bergegas masuk, dan serigala itu kabur," lanjutnya.

Sejak pertengahan April, gelombang serangan serigala telah meneror sekitar 30 desa di distrik Bahraich, dekat perbatasan dengan Nepal. Sembilan anak dan seorang dewasa telah dibawa dan dibunuh oleh serigala.

Korban termuda adalah seorang anak laki-laki berusia satu tahun, dan yang tertua adalah seorang wanita berusia 45 tahun. Setidaknya 34 orang lainnya terluka.

Ketakutan dan kepanikan pun mencengkeram desa-desa yang terkena dampak. Banyak rumah di desa langsung dikunci, anak-anak dikurung di dalam rumah, dan para pria berpatroli di jalan-jalan yang remang-remang di malam hari.

 

Halaman:
1 2 3
      
