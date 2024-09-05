Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,0 Guncang Aceh tengah Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatra

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:05 WIB
Gempa M4,0 Guncang Aceh tengah Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatra
Gempa guncang Aceh Tengah. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
A
A
A

ACEH TENGAH - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,0 mengguncang Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh pada Kamis 5 September 2024, Pukul 12.28 WIB. Gempa bumi dangkal terjadi akibat adanya aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen Aceh Selatan.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M4.0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.44° (Lintang Utara) LU dan 96.59° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 35 kilometer Barat Daya Takengon Aceh Tengah di kedalaman 5 kilometer.

Hendro Nugroho menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen Aceh Selatan.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Takengon dan Bener Meriah dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang,"ungkap Hendro Nugroho kepada MPI, Kamis (5/9/2024).

Namun hingga saat ini, sebut Hendro Nugroho, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Hingga Pukul 12.45 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempa bumi susulan (aftershock).

"Kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,"imbuh Hendro Nugroho.
 

(Qur'anul Hidayat)

      
