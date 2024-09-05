Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Gelombang Tinggi 3 Meter Intai Perairan Sumba dan Sabu NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:05 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 3 Meter Intai Perairan Sumba dan Sabu NTT
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Ist/Ponsius Econg)
KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini adanya potensi gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat aktivitas di tengah laut.

Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang menyampaikan, potensi gelombang di sejumlah titik perairan berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang hingga bahkan kapal Ferry.

"Waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5-3,0 meter," ungkap Prakirawan Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang, Arya Dalexta Fadly, Kamis (5/9/2024).

Hasana mengatakan, potensi gelombang tinggi diprakirakan mencapai hingga 3 meter di wilayah Samudera Hindia bagian selatan Sumba-Sabu sejak 7 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita.

Selain itu, disampaikannya, gelombang laut tinggi hingga 2,5 meter berpotensi di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Kupang-Rote, dan Samudera Hindia selatan Kupang-Rote.

"Kondisi sinoptik, umumnya angin bertiup dari arah Timur Laut-Tenggara dengan kecepatan 1-7  Skala Beaufort," kata Fadly.

Adapun peringatan dini ini, jelasnya, berlaku selama tiga hari ke depan, mulai besok 6 September 2024 pukul 20.00 WITA hingga 8 September 2024 pukul 20.00 WITA.

(Arief Setyadi )

      
