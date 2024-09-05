Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kurir Paket Meninggal Usai Terlindas Truk Boks, Terjatuh saat Nyalip

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |02:56 WIB
Kurir Paket Meninggal Usai Terlindas Truk Boks, Terjatuh saat Nyalip
Kurir paket meninggal usai terlindas truk boks (Foto : MNC Media)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pengemudi motor yang merupakan kurir paket meninggal dunia usai terlidas truk boks saat hendak menyalip. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Pembangunan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada Rabu 4 September 2024, malam.

Informasi yang dihimpun, korban bernama Samsul Anwar (25) seorang kurir paket salah satu ekspedisi, mengendarai Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi F 5676 UBM terlindas truk boks Isuzu Elf dengan nomor registrasi B 9946 TXV. 

Pengemudi truk boks, Adi Supriadi (38) mengatakan, dirinya berangkat dari Bogor dengan tanpa muatan dengan tujuan menuju Cianjur, beriringan satu arah dengan korban yang mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Lingkar Selatan menuju Jalan Pembangunan.

“Motor dari arah bawah sama (satu arah), saya ngelihat di spion ya tahu-tahu kerasa deg ban kayak nginjek apa gitu ya nginjek batu lah langsung berhenti, lemes ngelihat orang di situ (terlindas),” ujar Adi kepada MNC Portal Indonesia di lokasi kejadian.

Adi menambahkan, kondisi lalu lintas saat itu normal dan mobil yang dikendarainya pun melaju pelan, namun diduga korban hendak menyalip dari sebelah kanan dan tiba-tiba terjatuh ke bagian kolong mobil yang dikendarainya.

“Kan kita namanya bawa mobil kita lagi lihat spion kiri ga tahu ini (kejadian) tahu-tahu deg aja kerasa, kayanya dia (korban) mau nyalip dari bawah posisinya,” ujar Adi yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi untuk mengantarkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189433//kapolres_metro_jakarta_utara_kombes_erick_frendriz-qIdx_large.jpg
Sopir Mobil MBG Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Resmi Jadi Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284//mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262//mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement