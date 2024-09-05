Kurir Paket Meninggal Usai Terlindas Truk Boks, Terjatuh saat Nyalip

SUKABUMI - Seorang pengemudi motor yang merupakan kurir paket meninggal dunia usai terlidas truk boks saat hendak menyalip. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Pembangunan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada Rabu 4 September 2024, malam.

Informasi yang dihimpun, korban bernama Samsul Anwar (25) seorang kurir paket salah satu ekspedisi, mengendarai Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi F 5676 UBM terlindas truk boks Isuzu Elf dengan nomor registrasi B 9946 TXV.

Pengemudi truk boks, Adi Supriadi (38) mengatakan, dirinya berangkat dari Bogor dengan tanpa muatan dengan tujuan menuju Cianjur, beriringan satu arah dengan korban yang mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Lingkar Selatan menuju Jalan Pembangunan.

“Motor dari arah bawah sama (satu arah), saya ngelihat di spion ya tahu-tahu kerasa deg ban kayak nginjek apa gitu ya nginjek batu lah langsung berhenti, lemes ngelihat orang di situ (terlindas),” ujar Adi kepada MNC Portal Indonesia di lokasi kejadian.

Adi menambahkan, kondisi lalu lintas saat itu normal dan mobil yang dikendarainya pun melaju pelan, namun diduga korban hendak menyalip dari sebelah kanan dan tiba-tiba terjatuh ke bagian kolong mobil yang dikendarainya.

“Kan kita namanya bawa mobil kita lagi lihat spion kiri ga tahu ini (kejadian) tahu-tahu deg aja kerasa, kayanya dia (korban) mau nyalip dari bawah posisinya,” ujar Adi yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi untuk mengantarkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).