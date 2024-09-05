Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ini Tampang 4 Pembunuh Siswi SMP di Palembang, Korban Digilir Bergantian Lalu Dibuang di TPU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:59 WIB
Ini Tampang 4 Pembunuh Siswi SMP di Palembang, Korban Digilir Bergantian Lalu Dibuang di TPU
Ini Tampang 4 Pembunuh Siswi SMP di Palembang/ist
JAKARTA - Tampang 4 pembunuh siswi SMP di Palembang, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Korban juga sebelumnya digilir bergantian lalu dibuang di TPU. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam kurun waktu 2 hari, polisi berhasil mengungkap kasus yang melibatkan empat pelaku yang semuanya masih di bawah umur dengan inisial IS, NSA, MZF, dan ASA.

Mereka secara bersama-sama melakukan tindak kejahatan terhadap seorang siswi SMP berinisial AA, yang mayatnya ditemukan di area kuburan Cina. Korban dan salah satu pelaku, IS, baru berkenalan kurang lebih dua minggu melalui ponsel hingga menjalin hubungan asmara (pacaran-red).

“Pada 1 September 2024, mereka sempat bertemu di acara kuda kepang di kawasan Pipa Reja, di mana saat itu juga hadir pelaku lainnya, MZ, MS, dan AS. Setelah menyaksikan acara tersebut, kelimanya menuju ke lokasi kejadian, yaitu Krematorium Sampurana di kawasan Kuburan Cina,”ujar Kapolrestabes Palembang, Kombes Harryo Sugihhartono, Kamis (5/9/2024).

Setibanya di lokasi, korban dibekap oleh para pelaku hingga tewas. Setelah tewas, korban kemudian diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku.

Selanjutnya para pelaku kemudian menyeret tubuh korban selama 30 menit ke tempat penemuan jenazahnya dan kembali melakukan aksi keji tersebut sebelum meninggalkan korban di lokasi tersebut.

"Korban sengaja dipindahkan ke lokasi terakhir agar tidak diketahui oleh orang lain, yang mana tempat ke TKP penemuan mayat, itu berjarak sekitar 30 menit, di sana korban lagi-lagi dirudapaksa," katanya.

 

