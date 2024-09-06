Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Suami Istri Jatuh ke Jurang Sedalam 30 Meter saat Bersih-Bersih Rumah di Bali

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:50 WIB
Suami Istri Jatuh ke Jurang Sedalam 30 Meter saat Bersih-Bersih Rumah di Bali
Evakuasi suami istri yang jatuh ke jurang di Ubud, Bali (Okezone.com)
A
A
A

GIANYAR - Sepasang suami-istri, I Gede Artana dan Ni Wayan Artini jatuh ke jurang sedalam 30 meter saat membersihkan area pinggir rumahnya. Peristiwa ini terjadi di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (6/9/2024) sore.

Proses evakuasi kedua korban oleh tim SAR gabungan berlangsung dramatis karena jurang yang cukup curam dan tertutup ranting-ranting pohon. Petugas menggunakan tali mengangkat kedua korban dari jurang.

“Proses evakuasi agak alot memakan waktu sampai 1 jam karena jurangnya itu kedalamannya sampai 30 meter,” kata Kabid Kedaruratan Bpbd Gianyar, I Gusti Ngurah Dibya Presasta.

“Syukurnya keduanya berhasil kita selamatkan.”

Gede Artana dan Wayan Artini mulanya membersihkan areal selatan pinggiran rumahnya yang berbatasan dengan jurang yang dalam. Keduanya kemudian jatuh ke jurang.

