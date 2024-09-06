Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,0 Guncang Kepulauan Sangihe, BMKG Ungkap Penyebabnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:04 WIB
Gempa M5,0 Guncang Kepulauan Sangihe, BMKG Ungkap Penyebabnya
Gempa Kepulauan Sangihe. (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat 6 September 2024 pukul 14.39.43 WIB. Gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,61° LU ; 125,28° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 235 Km arah Barat Laut Tahuna, Sulawesi Utara pada kedalaman 55 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik dengan kombinasi mendatar ( oblique thrust fault ),” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kepulauan Sangihe dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang) . Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

Daryono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun  tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya. 

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
