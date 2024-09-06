Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Tampang Komplotan Perampok Modus Pecah Kaca di Jambi, Dua Pelaku Ditembak Polisi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |23:56 WIB
Ini Tampang Komplotan Perampok Modus Pecah Kaca di Jambi, Dua Pelaku Ditembak Polisi
Komplotan pecah kaca di Jambi (Foto: MPI)
A
A
A

JAMBI - Empat orang pelaku komplotan pecah kaca antarprovinsi tidak berkutik dari kejaran tim Jatanras Satreskrim Polresta Jambi. Mereka diamankan di lokasi pelariannya di Medan, Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, dua orang di antara mereka terpaksa dihadiahi timah panas petugas lantaran berusaha melawan saat kabur dari kejaran petugas. Saat diadakan konferensi pers, dua orang pelaku yang kakinya diberi tembakan terarah terukur harus menggunakan kursi roda. 

Keduanya harus didorong oleh dua rekannya dengan wajah tertunduk lesu, tidak segarang saat melakukan aksi kejahatannya. "Empat orang pelaku merupakan sindikat pencurian lintas provinsi yang diduga bukan sekali ini beroperasi. Mereka adalah David (55), Mamat (52), Fitra (46) dan Udin (47)," ujar Wakapolresta Jambi, AKBP Ruliandy, Jumat (6/9/2029).

Dia menambahkan, pelaku ini berasal dari luar Provinsi Jambi dan masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. "David sebagai eksekutor pecah kaca, Mamat memantau pergerakan korban, Fitra memantau letak uang korban yang berada di dalam mobil dan Udin joki sepeda motor," ungkapnya.

Dalam aksinya, dua orang dari empat pelaku yang menggasak uang senilai Rp500 juta di dalam mobil yang terparkir di rumah makan kawasan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Setelah menerima laporan mengenai kasus pecah kaca, tim Jatanras Polresta Jambi mulai melakukan penyelidikan. 

Beruntung, petugas mendapatkan rekaman CCTV dari lokasi kejadian dan informasi dari masyarakat. Tidak berlangsung lama, keberadaan pelaku terdeteksi petugas yang sudah bergeser di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Pada awal September 2024 lalu, kami berhasil menangkap para pelaku berkat dukungan Tim Resmob Polda Sumut dan Polsek Medan Baru," jelas Ruli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/01/511/671470/6I07770ZFB.jpg
Waspada, Kejahatan Pecah Kaca Mulai Marak di Solo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044//penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189912//penembakan_di_pantai_bondi_sydney_australia-pZCB_large.jpg
15 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sydney, Pelaku Ayah dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189903//penembakan_di_pantai_bondi-PzEp_large.jpg
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188245//ilustrasi-l9zZ_large.jpg
11 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Afsel, Bocah 3 Tahun Ikut Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417//penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement