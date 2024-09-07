Advertisement
HOME NEWS JABAR

Angkot Terbakar di Tengah Pasar Tradisional Sukabumi, Pedagang Panik Ikut Padamkan Api 

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |18:32 WIB
Angkot Terbakar di Tengah Pasar Tradisional Sukabumi, Pedagang Panik Ikut Padamkan Api 
Angkot terbakar di Sukabumi
SUKABUMI - Sebuah angkot yang sedang membawa penumpang, terbakar di Jalan Tipar Gede, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, pada Sabtu (7/9/2024). Penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api yang menyambar aliran bahan bakar minyak (BBM) 

Kejadian yang berlokasi di pasar tradisional membuat panik para pedagang yang sedang berjualan. Mereka bergotong royong membawa air dengan alat seadanya untuk membantu memadamkan api, namun api dengan cepat terus membesar.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi, Ujang Rustandi mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga adanya kejadian tersebut sekira pukul 07.15 WIB.

"3 regu yang diturunkan dengan menggunakan 1 kendaraan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian sekira pukul 07.20 WIB dan langsung melakukan penanganan pemadaman api. Pada pukul 07.30 WIB api berhasil dipadamkan," ujar Ujang kepada MNC Portal Indonesia.

Sebelum terbakar, lanjut Ujang, mobil angkot warna hitam trayek 25 jurusan Ramayana-Terminal Jubleg tersebut, masih dalam keadaan normal, dan masih mengangkut penumpang. Namun di tengah perjalanan, kendaraan tersebut mogok, membuat para penumpang turun. 

"Ketika akan menyalakan mobil kembali terjadi trouble dari rotak (pompa bensin) dari mobil angkot, sehingga ada sambaran api lalu api langsung membesar dan membakar mobil tersebut. Pemilik mobil bernama Sukardi, warga Baros, Kota Sukabumi," ujar Ujang.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, terdapat korban pada kejadian tersebut, pengemudi angkot mengalami luka bakar pada tangan sebelah kiri. Total jumlah kerugian dari peristiwa kebakaran tersebut, berkisar di angka Rp15 juta.

(Khafid Mardiyansyah)

      
