4 Fakta Anggota DPRD Jateng Termuda Rizki Iskandar, Masih Mahasiswa dan Punya Harta Rp815 Juta

MUHAMMAD Rizki Iskandar, anggota termuda DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029. Dari 120 anggota DPRD yang dilantik, 60 orang merupakan wajah baru. Termausk Rizki Iskandar yang tercatat sebagai wakil rakyat termuda.

Rizki Iskandar dilantik dan diambil sumpah bersama 120 anggota DPRD Jawa Tengah 2024-2029 di Gedung Berlian, Komplek DPRD Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, pada Selasa 3 September 2024 siang. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tercatat Mahasiswa di UMY

Saat dilantik jadi wakil rakyat, Rizky masih tercatat sebagai mahasiswa semester 5 jurusan sosial politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Pemuda kelahiran Batang, Jateng, 9 November 2002 itu merupakan politikus Partai Gerindra. Rizki terpilih sebagai anggota DPRD Jateng pada Pileg 2024 mewakili Daerah Pemilihan Jateng 13 yang meliputi Kabuaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

2. Miliki Harta Kekayaan Senilai Rp815 Juta

Sebagai Anggota DPRD Jateng paling muda, Rizqi tercatat memiliki harta kekayaan di bawah Rp1 miliar. Hal itu diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses oleh Okezone, Sabu (7/9/2024).

Rizqi memiliki harta kekayaan senilai Rp815.286.117. Ia melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Juli 2024.