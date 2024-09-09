Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla di Palangkaraya, Petugas Berjibaku Padamkan Api hingga Malam

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |00:36 WIB
Karhutla di Palangkaraya, Petugas Berjibaku Padamkan Api hingga Malam
Karhutla di Palangkaraya. (Foto: Ade Sata)
PALANGKARAYA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih saja terjadi di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada Minggu (8/9/2024) sore, kobaran api melalap lahan dan hutan seluas lebih dari tiga hektare di Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya.

Danru Damkar Dinas Kehutanan Kalteng Bagus mengatakan, cuaca panas dan angin yang berembus kencang membuat kobaran api yang membakar batang pohon serta semak belukar cepat menjalar hingga ke daerah perkebunan kelapa sawit.

“Upaya pemadaman yang dilakukan tim Damkar Dinas Kehutanan sempat terkendala minimnya sumber air sehingga petugas terpaksa menfaatkan air parit terdekat yang tersedia di lokasi,” ucap Bagus, Minggu.

Hingga malam kobaran api baru dapat dipadamkan oleh petugas. Warga pun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan, terlebih saat musim kemarau.

Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sepanjang hari Minggu terdapat lima lokasi kebakaran di lokasi berbeda. Tiga lokasi di daerah kabupaten dan dua di Palangkaraya.

(Qur'anul Hidayat)

      
