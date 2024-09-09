Toko Plastik di Pandeglang Meledak Lalu Terbakar, Gegara Bocah Main Korek Api

PANDEGLANG - Sebuah toko di Jalan Raya Pandeglang-Labuan tepatnya di Kampung Babakan Sompok, Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. terbakar hebat, Senin (9/9/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 12.30 WIB sesaat setelah seorang bocah memainkan korek api di kawasan toko tersebut. Ledakan pun terdengar hingga kebakaran terjadi.

"Jadi, awalnya keponakan saya main korek api di dalam toko. Setelah itu terdengar ledakan kencang dan api langsung membakar seisi toko,” kata pemilik toko, Iwan kepada awak media.

Dia memaparkan toko miliknya menjual barang-barang yang mudah terbakar, seperti plastik, korek api, benang dan lainnya. Akibatnya, ia pun harus mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

“Ini toko isinya barang-barang bahan plastik, ada benang, dan korek juga jadi mudah terbakar. Kalau kerugian sekira Rp300 juta,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Damkar Pandeglang, Endang Permana mengaku bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan saat melakukan pemadaman api.

“Dari hasil keterangan pemilik toko bahwa ada anak kecil yang memainkan korek api, dan terdengar suara ledakan,” katanya.