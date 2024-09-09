Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Toko Plastik di Pandeglang Meledak Lalu Terbakar, Gegara Bocah Main Korek Api

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:37 WIB
Toko Plastik di Pandeglang Meledak Lalu Terbakar, Gegara Bocah Main Korek Api
Toko plastik kebakaran (Foto : Istimewa)
A
A
A

PANDEGLANG - Sebuah toko di Jalan Raya Pandeglang-Labuan tepatnya di Kampung Babakan Sompok, Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. terbakar hebat, Senin (9/9/2024). 

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 12.30 WIB sesaat setelah seorang bocah memainkan korek api di kawasan toko tersebut. Ledakan pun terdengar hingga kebakaran terjadi.

"Jadi, awalnya keponakan saya main korek api di dalam toko. Setelah itu terdengar ledakan kencang dan api langsung membakar seisi toko,” kata pemilik toko, Iwan kepada awak media.

Dia memaparkan toko miliknya menjual barang-barang yang mudah terbakar, seperti plastik, korek api, benang dan lainnya. Akibatnya, ia pun harus mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

“Ini toko isinya barang-barang bahan plastik, ada benang, dan korek juga jadi mudah terbakar. Kalau kerugian sekira Rp300 juta,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Damkar Pandeglang, Endang Permana mengaku bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan saat melakukan pemadaman api.

“Dari hasil keterangan pemilik toko bahwa ada anak kecil yang memainkan korek api, dan terdengar suara ledakan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189529//putri_tb_sangadiah_ratu_ageng_rekawati-Z239_large.jpg
Ribuan Jamaah Padati 40 Hari Wafatnya Tubagus Sangadiah di Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement