HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Korban Terikat dan Tanpa Busana! 

Eka Guspriadi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:23 WIB
Kronologi Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Korban Terikat dan Tanpa Busana! 
Nia Kurnia Sari (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PARIAMAN - Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling ditemukan tewas terkubur di dalam tanah di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban ditemukan dengan tangan kondisi terikat dan tanpa busana. 

Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Jumat 6 September 2024 setelah berjualan gorengan di Korong Pasa Surau. Saat itu warga sekitar terakhir melihat keberadaannya sekira pukul 18:00 WIB. 

Namun, hingga pukul 20.00 WIB Nia belum juga pulang, keluarga Nia pun melakukan pencarian. Saat pencarian ditemukan jilbab dan jualan korban berserakan, hingga akhirnya keluarga melaporkan kehilangan Nia Kurnia Sari pada polisi.

Tim SAR pun menemukan korban sudah tertimbun tanah pada Minggu 8 September 2024. Korban diketahui baru tamat SMA dan ingin melanjutkan kuliah. 

Mayat korban kini diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang, untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Korban diduga diperkosa sebelum dibunuh karena saat ditemukan mayat korban dalam keadaan telanjang dengan tangan terikat.

 

Halaman:
1 2
      
