Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Banten, Andra Soni-Dimyati Dapat Dukungan Tambahan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:50 WIB
Pilkada Banten, Andra Soni-Dimyati Dapat Dukungan Tambahan
Ormas dukung Soni-Dimyati
A
A
A

JAKARTA - Ormas Masyarakat Banten Bersatu (MBB) mendeklarasikan dukungan kepada Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, di Padarincang, Kabupaten Serang, pada Minggu, (8/9/2024). Mereka mendukung penuh gagasan yang ditawarkan Andra Soni-Dimyati untuk Provinsi Banten ke depan.

“Kita teguhkan dan mantapkan untuk menetapkan dukungan kepada Bapak Andra dan Bapak Dimyati agar Banten ke depan lebih maju dan anti korupsi,” kata Ketua Masyarakat Banten Bersatu (MBB) Rohmatulloh atau yang akrab dipanggil Romeo.

Menurutnya, Provinsi Banten membutuhkan pemimpin yang tegas dan bebas dari beban masa lalu korupsi. Hal itu kata dia, ada pada sosok Andra Soni.

Dukungan yang diberikan kepada Andra Soni-Dimyati ini kata dia, merupakan kesadaran bersama, dengan harapan Banten semakin maju adil merata, serta bersih dari Korupsi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement