Pilkada Banten, Andra Soni-Dimyati Dapat Dukungan Tambahan

JAKARTA - Ormas Masyarakat Banten Bersatu (MBB) mendeklarasikan dukungan kepada Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, di Padarincang, Kabupaten Serang, pada Minggu, (8/9/2024). Mereka mendukung penuh gagasan yang ditawarkan Andra Soni-Dimyati untuk Provinsi Banten ke depan.

“Kita teguhkan dan mantapkan untuk menetapkan dukungan kepada Bapak Andra dan Bapak Dimyati agar Banten ke depan lebih maju dan anti korupsi,” kata Ketua Masyarakat Banten Bersatu (MBB) Rohmatulloh atau yang akrab dipanggil Romeo.

Menurutnya, Provinsi Banten membutuhkan pemimpin yang tegas dan bebas dari beban masa lalu korupsi. Hal itu kata dia, ada pada sosok Andra Soni.

Dukungan yang diberikan kepada Andra Soni-Dimyati ini kata dia, merupakan kesadaran bersama, dengan harapan Banten semakin maju adil merata, serta bersih dari Korupsi.