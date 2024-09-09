Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kronologi Gadis Penjual Gorengan Ditemukan Tewas Dikubur di Padang Pariaman, Korban Sempat Hilang Dua Hari

Eka Guspriadi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |05:45 WIB
Kronologi Gadis Penjual Gorengan Ditemukan Tewas Dikubur di Padang Pariaman, Korban Sempat Hilang Dua Hari
Evakuasi jasad gadis penjual gorengan. (Foto: Eka Guspriadi)
A
A
A

PADANG PARIAMAN – Nasib nahas menimpa seorang gadis penjual goreng keliling di daerah Guguk, Kecamatan Dua Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban bernama Nia Kurnia Sari (18) ditemukan tewas setelah hilang selama dua hari.

Korban diduga dibunuh karena mayat korban ditemukan dalam keadaan tertimbun di dalam tanah, Minggu (8/9/2024) sore. Untuk penyelidikan, pihak kepolisian membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang.

Berdasarkan laporan pihak keluarga, kronologi kejadian bermula pada hari Jumat saat korban berjualan goreng dari pukul 16:00 WIB. Namun hingga pukul 22:00 WIB malam korban belum juga pulang ke rumah.

Biasanya korban sudah pulang ke rumah menjelang Magrib pukul 8:30 WIB. Korban yang tak kunjung pulang pun membuat orangtuanya cemas hingga memberi tahu ke tetangganya.

Pada malam itu keluarga dan tetangga langsung dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sabtu pagi kembali dilakukan pencarian dan warga menemukan jilbab, plastik pembungkus dan gorengan yang masih tersisa di semak-semak pinggir jalan sekitar satu kilometer dari rumah korban.

Danru BPBD, Riki mengatakan mayat korban akhirnya ditemukan TIM SAR sekitar pukul 16:00 WIB dalam keadaan tertimbun tanah. Kasus penemuan mayat ini kini ditangani Satreskrim Polres Padang Pariaman.

(Qur'anul Hidayat)

      
