Gadis Penjual Gorengan Tak Kunjung Pulang Ditemukan Tewas, Mayatnya Dikubur di Pinggir Jalan

PADANG PARIAMAN - Setelah dua hari pencarian, seorang gadis penjual goreng keliling di daerah Guguk, Kecamatan Dua Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditemukan TIM SAR dalam keadaan meninggal dunia, Minggu (8/9/2024) sore.

Korban diduga dibunuh karena mayat korban ditemukan dalam keadaan dikubur di tanah. Untuk penyelidikan, pihak kepolisian membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang.

Identitas korban bernama Nia Kurnia Sari (18). Berdasarkan laporan pihak keluarga, korban pada hari Jumat berjualan goreng dari pukul 16:00 WIB. Namun hingga pukul 22:00 WIB malam belum juga pulang ke rumah.

Biasanya korban sudah pulang ke rumah menjelang Magrib pukul 8:30 WIB. Korban yang tak kunjung pulang pun membuat orangtuanya cemas hingga memberi tahu ke tetangganya.

Maka pada malam itu langsung dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sabtu pagi kembali dilakukan pencarian dan warga menemukan jilbab, plastik pembungkus dan gorengan yang masih tersisa di semak-semak pinggir jalan sekitar satu kilometer dari rumah korban.

Danru BPBD, Riki mengatakan mayat korban akhirnya ditemukan TIM SAR sekitar pukul 16:00 WIB dalam keadaan tertimbun tanah. Kasus penemuan mayat ini kini ditangani Satreskrim Polres Padang Pariaman.

(Qur'anul Hidayat)