Momen 3 Paslon Gubernur Riau Bergandengan Tangan Menyambut Pilkada 2024

PEKANBARU – Tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur Riau dan wakilnya terlihat kompak dan melakukan silahturahmi. Pertemuan tiga pasang calon Gubernur Riau ini dilakukan di Mapolda Riau.

Ketiga pasangan ini adalah Syamsuar-Mawardi, Abdul Wahid-SF Haryanto dan M Nasir - Wardan. Pasangan Nasir - Wardan sendiri merupakan pasangan yang didukung oleh Partai Perindo.

Ketiga pasangan ini dari halaman Polda Riau menggunakan mobil golf, yang dikendarai oleh Syamsuar. Kemudian saat di dekat pintu masuk mereka pun sudah disambut Kapolda Riau Irjen M Iqbal. Ketiga pasangan ini berjabat tangan bergandengan tangan satu sama lain. Mereka pun membawa tulisan yang isinya mengampanyekan Pemilu damai.

“Mereka ini adalah orang orang hebat. Nantinya yang terpilih adalah orang hebat diantara orang yang hebat-hebat. Semua adalah orang orang yang baik. Mari bersama menciptakan Pemilu damai,” kata Kapoda Riau, Irjen M Iqbal kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).