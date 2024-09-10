Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen 3 Paslon Gubernur Riau Bergandengan Tangan Menyambut Pilkada 2024

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:11 WIB
Momen 3 Paslon Gubernur Riau Bergandengan Tangan Menyambut Pilkada 2024
Tiga paslon Cagub dan Cawagub Riau (foto: Okezone/Banda)
A
A
A

PEKANBARU – Tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur Riau dan wakilnya terlihat kompak dan melakukan silahturahmi. Pertemuan tiga pasang calon Gubernur Riau ini dilakukan di Mapolda Riau.

Ketiga pasangan ini adalah Syamsuar-Mawardi,  Abdul Wahid-SF Haryanto dan M Nasir - Wardan. Pasangan Nasir - Wardan sendiri merupakan pasangan yang didukung oleh Partai Perindo.

Ketiga pasangan ini dari halaman Polda Riau menggunakan mobil  golf, yang dikendarai oleh Syamsuar. Kemudian saat di dekat pintu masuk mereka pun sudah disambut Kapolda Riau Irjen M Iqbal. Ketiga pasangan ini berjabat tangan bergandengan tangan satu sama lain. Mereka pun membawa tulisan yang isinya mengampanyekan Pemilu damai.

“Mereka ini adalah orang orang hebat. Nantinya yang terpilih adalah orang hebat diantara orang yang hebat-hebat. Semua adalah orang orang yang baik. Mari bersama menciptakan Pemilu damai,” kata Kapoda Riau, Irjen M Iqbal kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187694//penguburan_anjing_k_9_bernama_reno_secara_kedinasan-A1xE_large.png
Viral Anjing K-9 Gugur saat Bantu Pencarian Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187602//petugas_saat_membuka_jalur_longsor-TsJe_large.jpg
Akses Masih Terputus, Polda Riau Tembus 11 Titik Longsor Menuju Tigo Koto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186199//pos_satgas_tntn_dirusak_massa-60tS_large.jpg
Pos Satgas TNTN Dirusak Massa, Polda Riau Periksa Sejumlah Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160551//direktur_reskrimum_polda_riau_kombes_asep_darmawan-VoXt_large.jpg
Polda Riau Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160209//tambang-VK6U_large.jpg
Gempur Tambang Ilegal, Polda Riau Musnahkan 24 Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3159009//polda_riau_bongkar_praktik_beras_oplosan-6vwZ_large.jpeg
Polda Riau Bongkar Praktik Beras Oplosan, Kejati: Pelaku Terancam Hukuman Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement