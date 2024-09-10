Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Didukung 13 Parpol, Pasangan Wahyu-Ali Ingin Wujudkan Keberpihakan ke Masyarakat

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |16:35 WIB
Didukung 13 Parpol, Pasangan Wahyu-Ali Ingin Wujudkan Keberpihakan ke Masyarakat
Pilkada Malang
A
A
A

KOTA MALANG - Mantan Pejabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku, senang dengan dukungan belasan parpol yang mengusungnya bersama Ali Muthohirin. 

Dari 13 parpol pendukung hanya PPP yang pengurusnya tidak bisa hadir karena sedang umrah ke Arab Saudi. Namun sebagai bagian verifikasi, PPP sudah dihubungi secara langsung terkait dukungan yang diberikan.

Terkait alasan berpasangan dengan Ali, mantan Sekda Kabupaten Malang ini sebagai sosok muda dan bisa diajak bekerja. Hal ini juga jadi wujud keberpihakannya dengan kaum milineal. Jadi, bisa seperti pasangan kolonial-milineal

"Saya birokrat tulen, sampai jadi Sekda Kabupaten Malang, Mas Ali ini politikus dan pengusaha yang berhasil. Saya juga seorang tata kota, saya asli orang Kota Malang, asli Bareng," jelasnya.

Bagi Wahyu, ada beberapa tugas yang belum terselesaikan ketika menjadi penjabat wali kota selama satu tahun terakhir. Atas aspirasi masyarakat dia memutuskan maju untuk kontestasi Pilkada Kota Malang, meskipun secara status masih merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"11 bulan saya jabat Pj Wali Kota Malang dan masih banyak pekerjaan rumah rumah yang harus saya lanjutkan untuk kepentingan masyarakat Malang," tandasnya.

Wahyu dan Ali maju dalam Pilkada Kota Malang dengan dukungan 13 Parpol, seperti Gerindra, PSI, Partai Golkar, PKS, Nasdem, Perindo, PPP, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garuda, PBB dan Partai Buruh. Belasan partai tersebut tergabung dalam Koalisi Malang Mbois.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement