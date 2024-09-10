Didukung 13 Parpol, Pasangan Wahyu-Ali Ingin Wujudkan Keberpihakan ke Masyarakat

KOTA MALANG - Mantan Pejabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku, senang dengan dukungan belasan parpol yang mengusungnya bersama Ali Muthohirin.

Dari 13 parpol pendukung hanya PPP yang pengurusnya tidak bisa hadir karena sedang umrah ke Arab Saudi. Namun sebagai bagian verifikasi, PPP sudah dihubungi secara langsung terkait dukungan yang diberikan.

Terkait alasan berpasangan dengan Ali, mantan Sekda Kabupaten Malang ini sebagai sosok muda dan bisa diajak bekerja. Hal ini juga jadi wujud keberpihakannya dengan kaum milineal. Jadi, bisa seperti pasangan kolonial-milineal

"Saya birokrat tulen, sampai jadi Sekda Kabupaten Malang, Mas Ali ini politikus dan pengusaha yang berhasil. Saya juga seorang tata kota, saya asli orang Kota Malang, asli Bareng," jelasnya.

Bagi Wahyu, ada beberapa tugas yang belum terselesaikan ketika menjadi penjabat wali kota selama satu tahun terakhir. Atas aspirasi masyarakat dia memutuskan maju untuk kontestasi Pilkada Kota Malang, meskipun secara status masih merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"11 bulan saya jabat Pj Wali Kota Malang dan masih banyak pekerjaan rumah rumah yang harus saya lanjutkan untuk kepentingan masyarakat Malang," tandasnya.

Wahyu dan Ali maju dalam Pilkada Kota Malang dengan dukungan 13 Parpol, seperti Gerindra, PSI, Partai Golkar, PKS, Nasdem, Perindo, PPP, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garuda, PBB dan Partai Buruh. Belasan partai tersebut tergabung dalam Koalisi Malang Mbois.